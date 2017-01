Orvokissa elellään melkein kuin kotona

Tiistain iltapäiväkahvit juotiin ensimmäistä kertaa isomman väen voimin.

– Johan meitä onkin iso porukka, tuumasi yksi perhehoitokoti Orvokin asukkaista, kun oli istuttu höyryävän mustikkapiirakan ääreen.

Aino Vuorimiehen kodissa asuu hänen lisäkseen kehitysvammainen Vuokko Laitinen sekä kaksi lyhyemmällä hoitojaksolla olevaa iäkästä rouvaa.

– Täällä eletään kodinomaista, tavallista elämää, jota rytmittävät ruokailu ja lepo. Käsitöitä olemme tehneet paljon, minkä lisäksi voi osallistua esimerkiksi leivontaan ja ruuanlaittoon, oman jaksamisen mukaan, kertoo Vuorimies.

Mäntyharjun ensimmäinen perhehoitokoti auttaa erityisesti omaishoitajia.

Viime kesänä voimaan tulleen lain mukaan kaikilla omaishoitosopimuksen tehneillä omaishoitajilla on oikeus vähintään kahteen vuorokauteen vapaata kalenterikuukautta kohti. Jos omaishoitaja on sidottu hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautisesti, oikeus vapaaseen on vähintään kolme vuorokautta kuukaudessa.

Vuorimiehen kodissa on tarjolla kaksi lyhytaikaista paikkaa, jotka ovat käytössä omaishoitajien vapaiden järjestämiseksi tai lyhyille jaksoille, joilla arvioidaan esimerkiksi yksin asuvan vanhuksen toimintakykyä.

