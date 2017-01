Hiihdon pm-kisat siirrettiin MÃ¤ntyharjulle

Mäntyharjun Virkistys sai pikahälytyksellä piirinmestaruushiihdot järjestettäväkseen tulevana viikonloppuna, kun alkuperäisellä kisapaikkakunnalla Joroisissa ei ole tarpeeksi lunta.

Lauantaina Mäntyharjun laduilla kisataan henkilökohtaisilla matkoilla ja sunnuntaina vuorossa ovat vauhdikkaat sprinttiviestit, missä pareista kumpikin hiihtäjä kiertää kolme kertaa kilometrin lenkin. Molempina päivinä hiihtotapa on perinteinen.

Kun viime vuonna MäVin hiihtäjiä pm-kisoissa oli yksi, niin nyt heitä on mukana ainakin kymmenkunta. Kaiken onnistuessa mäntyharjulaisia on kisaamassa jopa palkintopallipaikoista.

