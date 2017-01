Pokat kuntoon paikallisin voimin

Mäntyharjun kirkon ensimmäisen vaiheen hirsityöt ovat kääntyneet loppusuoralleen. Viime viikolla korjattiin kattoa kannattelevia palkkeja työn alla olevassa kulmauksessa.

Vahingot tulivat ilmi eristeiden alta.

– Ei se mikään radikaali yllätys ollut, vahinkojen laajuus vain tarkentui, kertoo perinnerakentaja Leo Lönnroth.

– Vanhaa korjatessa ei voi koskaan tietää kaikkea etukäteen. Ensimmäinen nurkista olikin pioneerityö, josta hankitaan tietoa muiden nurkkien korjaamiseksi.

Kirkko oli Lönnrothin yritykselle ensimmäinen työkohde laatuaan, mutta työ on jo pantu merkille muuallakin: Lönnroth on saanut tarjouspyynnön vastaavanlaisesta kohteesta Jyväskylän seurakunnalta.

Lönnrothin kolmimiehisen yrityksen tekemä hirsityö päättyy tammikuun loppuun mennessä. Yrittäjä itse on silminnähden tyytyväinen kokemukseen arvokohteessa, jossa töiden suunnittelu ja valvonta ovat tärkeässä roolissa. Kaikki on sujunut hänen mukaansa odotusten mukaan ja aikataulussa.

Helmi-maaliskuun aikana Rakennuspalvelu Joni Pietarinen tekee uuden kuparikaton lapealueelle.

Kirkon korjausurakkaan osallistuu myös paikallisia osaajia. Entisöijä Panu Martiskainen ja puurakentaja Jorma Kattainen ovat olleet ikkunoiden kimpussa usean viikon ajan.

