Nuorison tavoittaminen vaatii uusia keinoja

Syyskuusta saakka seurakunnan vs. nuorisotyönohjaajana työskennellyt Risto Eskola, 28, muistuttaa nuorisotyön tärkeydestä seurakunnassa.

– Työn pitää lähteä lapsista ja nuorista, niin että he kasvaisivat seurakunnan toimintaan sisään. Elämme muuttuvassa maailmassa, koko ajan pitäisi löytää uusia keinoja, millä tavoittaa uusia sukupolvia.

Eskolan mukaan seurakunnilla on edelleen mahtava konsepti eli rippikoulutyö, mikä tavoittaa enemmän nuoria, kuin mitä kirkkoon kuuluu.

– Ennen rippikouluikää jää kuitenkin sellainen tyhjä kohta ja toinen on rippikoulun jälkeen, ihmiset kun muuttavat opsikelemaan ja jäävät pois vaikkapa isostoiminnasta. Meidän pitäisi löytää uusia toimintatapoja ja mennä sinne missä nuoretkin ovat, sanoo Eskola.

Kuopiolaislähtöisen Eskolan viransijaisuuden piti kestää maaliskuun loppuun, mutta viime viikon torstaina hän sai tiedon, että Anjalankosken seurakunnata tarjoaa vakinaisen viran kanttorina. Näin ollen työt Pertunmaalla ja Mäntyharjulla päättyvät kuluvan kuun lopulla.

Pääpaikka Eskolalla on ollut Pertunmaalla, mutta työt ovat jakaantuneet melko lailla puoliksi Mäntyharjun kanssa. Työhön kuuluun muun muassa päivänavauksia kouluissa, isoskoulutusta ja nuorten iltojen pitoa. Mutta paljon on myös toimistohommaa.

– Nyt on ollut sellainen muutoksenhallinta menossa, kun nämä seurakunnat yhdistyivät. Olen ensimmäinen varsinaista nuorisotyötä tekevä Pertunmaalla, aikaisemmin on ollut yhdistelmävirka, missä on ollut lapsityö mukana. Nyt kun se puuttuu, niin ollut paljon uusien yhteistyökuvioiden löytämistä.

