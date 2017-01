Ensivaste työllisti palomiehiä

Mäntyharjun paloaseman miehistöllä oli viime vuonna 274 hälytystehtävää. Näistä 59 sijoittui naapurikuntiin.

Ylivoimaisesti eniten oli ensivastetehtäviä, 66 kappaletta Mäntyharjulla, sekä pieniksi luokiteltavia vahingontorjuntoja, joita oli 31.

Loput tehtävät liittyivät muun muassa eläimen pelastamiseen, ihmisen pelastamiseen vedestä, öljyvahinkoihin, tulipaloihin, savuhavaintoihin ja toiselle viranomaiselle annettuun virka-apuun.

Mäntyharjun paloasemalla oli pelastustehtäviin viime vuonna käytettävissä 23 henkilöä. Luku sisältää sekä viranhaltijat että ne, joilla on toimeksiantoperusteinen sopimus.

Hälytysten määrissä mitattuna Mäntyharjun paloasema on maakunnan neljänneksi suurin. Enemmän hälytyksiä on vain maakunnan kaupugneissa eli Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

