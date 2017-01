Rallisprintin valmistelut vauhdissa

Tammikuun viimeisenä sunnuntaina Mäntyharjun Ruotimolla ajettavan Polaria -Sprintin yhteistyökumppaneiden lista on merkittävä. Mukana sprinttitouhuissa tavalla tai toisella on lähemmäs 40, pääsääntöisesti alueellista, yritystä.

– On kyllä ollut huimaa huomata miten paljon rallisprint -kisan järjestämisessä mukana oleminen yhteistyökumppaneita kiinnostaa. Marraskuussa markkinointia suunnitellessamme asetimme itsellemme tavoitteet – ne kyllä täyttyivät ihan heittämällä jo ennen joulua, kilpailun markkinoinnin parissa ahkerasti ahertanut Mäntyharjun Moottorikerhon varapuheenjohtaja Jouni Häkkänen kertoo.

– Yhteistyökumppanit ovat saaneet valita käsiohjelmasta mieleisen kokoisia mainoksia,myös näkyvyyttä rallisprintin Facebook -sivuilla on kumppaneille tullut, ja heidän edustajansa ovat olleet asiaan hyvin tyytyväisiä.

Häkkäsen mukaan käsiohjelma alkaa hiljalleen olla hyvinkin loppuunmyyty.

– Mutta jos joku vielä mukaan touhuun haluaa, konstit kyllä näkyvyyteen keksitään, eli tervetuloa vain.

Edellisen kerran rallisprinttiä on Mäntyharjulla ajettu reilut 10 vuotta sitten ja katsojia odotetaankin nyt paikan päälle runsain mitoin.

