Pentipellon lämpölaitos polttaa nyt pellettiä

Mäntyharjun Pentinpellossa sijaitsevassa lämpökeskuksessa on siirrytty polttamaan pellettiä. Pelletin käyttö puolittaa laitoksen käyttämän raskaan polttoöljyn määrän. Hankinta on osa Suur-Savon Sähkön strategiaa lisätä kotimaisen uusiutuvan polttoaineen käyttöä energiantuotannossaan.

Lämpötilaltaan normaalina vuonna kotimaisten biopolttoaineiden osuus koko Mäntyharjun kaukolämmöntuotannosta tulee olemaan noin 97 prosenttia, tiedottaa Suur-Savon Sähkö. Huippu- ja varalämpölaitoksena toimiva Pentinpellon laitos tuottaa lämpöä vuodessa 2 000 – 2 500 megawattituntia. Suurin kaukolämpöä tuottavista laitoksista on Omakotitien lämpökeskus, jossa tuotetaan puuhakkeella noin 92 prosenttia Mäntyharjun kaukolämmöstä.

Nyt hankittu kahden megawatin pellettipoltin asennettiin olemassa olevaan öljykattilaan sen nykyisen öljypolttimen tilalle. Olemassa olevan öljykattilan hyödyntäminen pellettipolttimen kanssa on kustannustehokkaampaa kuin uuden laitoksen rakentaminen. Investoinnin kustannukset ovat noin 400 000 euroa.

Lue lisää torstain 19. tammikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä