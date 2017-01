Pertunmaan historiateoksen valmistelu on aivan loppusuoralla. Jos kaikki menee niinkuin pitäisi, niin kirja saadaan painoon helmikuun alussa. Aikataulu on ollut tiukka ja sitä on joutuduttusitä muutaman kerran pidentämään.

Pertunmaalla toivotaan, että julkistamistilaisuus voidaan pitää maaliskuun loppupuolella.

Kirja käsittelee Pertunmaan historiaa esihistoriasta nykypäivään.