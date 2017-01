Ikäihmisten digihanke on tervetullut

Valtiovarainministeriö on asettanut Auta-hankkeen kehittämään maahan asiakaspalvelun uutta toimintamallia kokeilujen avulla. Toimintamallilla autetaan digitaalisten palvelujen käytössä asiakasta, joka ei itse osaa käyttää digitaalisia palveluja.

Pertunmaa ja Hartola ovat uranuurtajia. Kunnat ovat mukana juuri alkaneessa pilottiprojektissa, jossa ikäihmisiä ja muun muassa omaishoitajia opastetaan käyttämään taulutietokoneita. Opastus tehdään kädestä pitäen neuvoen.

Pertunmaalla käynnistyneessä kokeilussa on tarkoitus edetä, monista projekteista poiketen, muutenkin jalat maassa. Niin vältetään yleinen ongelma, jossa isovanhemmille ostetaan tabletti, mutta ei muisteta eikä jakseta opettaa sen käyttöä. Vaarana on, että tabletti jää silloin hyllylle pölyttymään.

Taulutietokone on oivallinen ja perinteistä tietokonetta sopivampi väline ikäihmisten käyttöön. Laitteessa on vain muutama opeteltava nappula. Sen voi kuljettaa mukanaan kahvipöydästä vaikka sohvalle siirtyessään tai reissuun lähtiessään.

Näytöstä löytyy muun muassa kuvake, jota painamalla käyttäjä voi ottaa yhteyttä lapsenlapsiin ja ystäviin. Toisesta nappulasta avautuu yhteys pankkiin.

Verkkopankissa asiointi on yksi tärkeimpiä asioita, joita niin nuoret, aikuiset kuin ikäihmisetkin nykymaailmassa tarvitsevat. Varsinkin haja-alueella, jossa konttoriverkkoaan karsivat pankit voivat olla pitkien matkojen päässä.

Hartolan ja Pertunmaan pilottihanketta luotsaavan LinkkiTiimin Marko Torppala on sanonut, että digitaaliset palvelut hyödyntävät eniten nimenomaan haja-alueen asukkaita. Digipalvelujen opettelua ei kannata rajata vain ikäihmisiin ja omaishoitajiin. Taitoja kannattaa opettaa jo kouluissa.

Digin avulla voidaan kohentaa kaikkien asukkaiden elämänlaatua ja tasoittaa tietä tulevaisuuteen.

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi

(Oikaisu: Pitäjänuutisten painetun lehden pääkirjoituksessa LinkkiTiimin yrittäjä on nimetty virheellisesti Marko Tommolaksi.)