Rautuhovi nousi harjakorkeuteensa

Mäntyharjulle rakenteilla olevista hoivakodeista ehtii harjakorkeuteen ensimmäisenä Esperin Hoivakoti Rautuhovi. Raututiellä vietetään 32-paikkaisen hoivakodin harjannostajaisia torstaina 26. tammikuuta.

Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista varten Hoivakoti Rautuhovista löytyy 31 kappaletta yhden hengen huoneita, kooltaan 20 neliötä, sekä yksi 27 neliön suuruinen kahden hengen huone.

Asumisen kustannukset Hoivakoti Rautuhovissa muodostuvat hoivasta, aterioista ja vuokrasta.

– Itse maksavalle koko paketin hinta on noin 4 000 euroa kuukaudessa ja hinta sisältää täysylläpidon. Tämän lisäksi asiakas maksaa itse tarvitsemansa lääkkeet, sanoo Esperi Caren itäisen alueen aluepäällikkö Pia Hyttinen.

Henkilöstön etsiminen Hoivakoti Rautuhovin palvelukseen on alkanut. Ensimmäisenä palkataan yksikön päällikkö ja sitten hoitohenkilöstöä ainakin parinkymmenen henkilön verran.

Mäntyharjun uusista hoivakodeista toisessa, 41-paikkaisessa Attendo Mäntyhovissa, vietetään harjannostajaisia helmikuussa. Ise asumisensa maksaville asiakkaille Attendolla on kaksi eri hintaa, jotka riippuvat asiakkaan tarvitseman hoivan määrästä.

Molempiin hoivakoteihin voi hakeutua myös kunnan maksusitoumuksella.

Lue lisää torstain 19. tammikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä