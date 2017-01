Synnyttikö meteoriitti Mäntyharjun järvet?

Onko Mäntyharjun alueelle pudonnut miljoonia vuosia sitten meteoriitteja? Ovatko nykyiset järvet syntyneet niiden seurauksena? Onko maankuori rikkoutunut törmäyksestä niin, että vulkaanisesta purkauksesta on sinkoutunut magmaa kilometrien päähän?

Tällaisia kysymyksiä pohtii rakennusarkkitehti, Mäntyharjun kunnan entinen rakennustarkastaja Pekka Luotonen. Hän on löytänyt erikoisista kivistä ja kalliosta viitteitä avaruuskivien vaikutuksesta.

Luotonen sai neljä vuotta sitten Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahaston tutkimusapurahan Rannanmaalla sijaitsevan kallion ikämääritystä käsittelevään tutkimukseen. Kallion pinnalta oli löytynyt mielenkiintoisen näköisiä painautumia, kuin jonkin elollisen olennon muinoin kuumalle ja pehmeälle alustalle jättämiä jälkiä.

Kanadasta ja Australiasta saaduissa tutkimustuloksissa paljastui, että Rannanmaan kalliolla on ikää 1314–1850 miljoonaa vuotta, riippuen tutkimusmenetelmästä.

Luotonen sai vähän aikaa sitten käsiinsä entisen työkaverinsa kautta erikoisen pallomaisen kiven, joka on pinnaltaan ruskeanmusta, haisee palaneelta ja on kokoisekseen painava. Alunperin erään kesämäntyharjulaisen löytämä kivi osoittautui tutkimuksissa magmapalloksi.

Luotonen toivoo luonnossa liikkuvilta lisää vastaavanlaisia mielenkiintoisia kivinäytteitä tummista ja palaneelta näyttävistä kivistä tai kalliosta.

– Magmakivi löytyi Kinnin kylästä. Muita kiinnostavia alueita ovat Pyhävesi, Kallavesi, Enonvesi ja Sarkavesi. Sijoittuuhan Mäntyharju muinaisten pienmantereitten törmäysvyöhykkeelle. Kapeat rotkomaiset vesistömme ovat voineet syntyä suuremman meteoriittitörmäyksen aiheuttamista maankuoren repeämistä, hän sanoo.