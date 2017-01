Paksupyörä vie lumiseen luontoon

Kun talvi on myöhässä ja lunta vähän, ulkoliikunnassa voi kokeilla hiihdon ja luistelun tilalla jotain toista lajia. Oivalliseksi korvikkeeksi sopii maastopyöräily leveärenkaisella paksupyörällä.

Läskipyöränä tunnettu fatbike kehitettiin aikoinaan Alaskassa lumessa, hiekassa ja mudassa liikkumiseen. Pyörässä käytettävät 4–5 tuuman levyiset renkaat sopivat pehmeällä alustalla ajamiseen. Rengas kantaa eikä uppoa syvälle kuten kapea rengas. Läskipyörällä pääsee eteenpäin yli 10 sentin lumessakin.

Toisaalta läskipyörä sopii myös kivikkoiseen ja juurakkoiseen maastoon. Iso ilmatilavuus tuo joustoa ja pehmentää kulkua röykkyisellä alustalla.

Jäälläkin leveä rengas pitää yllättävän hyvin, varsinkin jos laskee ilmanpainetta alhaisemmaksi. Varovainen on silti läskilläkin oltava liukkaalla ajaessa. Lipsumatonta menoa kevätauringon liukastamalla jäällä pyörään saa hankkimalla nastoin varustetut kumit tai lisäämällä renkaisiin nastoja itse.

Läskipyörästä syntyvä ensivaikutelma on raskas. Paksut renkaat saavat ajattelemaan, että polkeminen olisi työlästä. Aloittelijoiden yleisin reaktio ajokokeilusta on kuitenkin, että läskipyörä on yllättävän kevyt polkea, renkaat rullaavat ja meno on mukavaa.

Paksupyörä on vakaa ajettava. Savon mäkisillä sorateillä uskaltaa päästellä alamäkeen pelkäämättä, että rengas uppoaa pehmeän lumeen tai hiekkaan, eivätkä kelirikkoisen tien kuopatkaan suista pyörää suunnasta.

Mäntyharju kuuluu niihin paikkakuntiin, josta kiinnostunut pyöräilijä saa myös vuokrattua läskipyörän tutustuakseen pyörään, lajiin tai paikkakunnan monipuolisiin reitteihin.

Lue lisää torstain 19. tammikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä