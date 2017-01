Mäntyharjun Teboilille iso kiitos

Menin 19. tammikuuta tankkaamaan autoni Mäntyharjun Teboilille. En tiedä missä ajatukseni olivat, mutta 18 litran jälkeen tajusin, että tankkasin bensaa dieselautooni.

Menin sisälle, ja kerroin tilanteen. Omistaja (oletan näin) ja kaksi asiakasta tulivat työntämään autoni huoltohalliin ja toinen asiakkaista jäi omistajan kanssa pähkäilemään miten tilanteessa toimitaan. Autossani on varaslukko tankissa, joten sieltä ei saatu imettyä bensaa pois.

Omistaja soitti ystävälleen Asko Björkmanille (anteeksi, että on ainoa nimi jonka kuulin, eli voin kiittää nimellä) joka saapui paikalle ja yhteistoimin Asko ja omistaja saivat moottorin kautta lapottua bensat ulos ja dieseliä tilalle.

Koska olin HUOLTOasemalla enkä vain tankilla, niin sain myös virtaa polttoainesysteemin ilmaukseen. Kahden tunnin pähkäilyn ja miesten yhteistoiminnan jälkeen lähdin ajamaan autoni kotiin ilman mitään ongelmia. Olin valmis korvaamaan auttajilleni, mutta kukaan ei halunnut mitään. Tästä syystä haluan julkisesti KIITTÄÄ siitä, että minua on autettu täysin pyyteettömästi.

KIITOS!