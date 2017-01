Lentopalloilun uusi sukupolvi kasvaa jo

Mäntyharjulaisväri lentopalloilun pääsarjoissa on lisääntynyt huomattavasti.

Ville Sihvonen, 18, on kaapannut kuluvan kauden aikana vakioliberon roolin Raision Loimussa, jonka keskitorjujiin kuuluu isoveli Karri Sihvonen, 22.

Seuraava sukupolvi mäntyharjulaista lentopallo-osaamista on nousemassa esiin tyttöjen maajoukkuekeskuksesta eli Kuortaneen lentopallolukiosta.

Jo nuorella iällä 182-senttiseksi venähtänyt Suvi Kokkonen, 16, teki historiaa olemalla ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt pelaaja aikuisten lentopallomaajoukkueissa.

Veera Hämäläinen, 19, on pelannut Suvin tavoin paljon tällä kaudella naisten lentopalloliigassa Kuortaneen lukiolaisjoukkueessa.

Suvin isä Jarkko Kokkonen on kotoisin Mäntyharjun Halmeniemeltä. Veeran isä Sami-Jukka Hämäläinen on kinniläislähtöinen ja äiti Annemari Hämäläinen kotoisin Mäntyharjun keskustasta.

Viime kaudeksi Kuortaneelle ysiluokalle muuttanut Suvi Kokkonen ja kolmatta vuotta Kuortaneella lukiota käyvä Veera Hämäläinen ovat pelanneet tällä kaudella Mestaruusliigaa noin 30 erää.

Kesäisin Kokkonen on ollut tuttu näky Halmeniemellä isovanhempiensa Reijo ja Katri Kokkosen vieraana.

– Nuorempana siellä kului kesäisin paljon aikaa. Halmeniemellähän on hyvä beachvolley-kenttä. Sen sijaan Halmelan sisäkenttä on jo nähty, Suvi Kokkonen kuittaa.

Lue lisää torstain 26. tammikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä