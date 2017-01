Lindströmiä huolestutti ehdokkaiden vähyys

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) päivän vierailu Etelä-Savossa viime viikon keskiviikkona kulki Ristiinan ja Mäntyharjun kautta Pertunmaalle. Illalla Lindström keskusteli Pertunmaan valtuustosalissa ajankohtaisista asioista paikalle saapuneen vähälukuisen, mutta innokkaan kuulijakunnan kanssa.

– Kyllä tällaiset vierailut ovat pienelle kunnalle tärkeitä samoin kuin ministerillekin, kertoi Perussuomalaisten piirisihteeri Outi Virtanen odotellessaan ministeri Lindströmiä Pertunmaan kunnantalon aulassa.

– Kyllä ministerin on hyvä kuulla ja nähdä miten kuntatasolla asiat ovat ja samalla kuulla ihmisten tuntoja kasvokkain.

Ajankohtaisista asioista Lindström otti esille huhtikuun hallituksen puoliväliriihen, jossa yhtenä uutena asiana on itsensä työllistämisen mahdollisuuksien parantaminen ja mikroyritysten ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottaminen.

– Paikallinen sopiminen on yksi asia mikä tulee vääjäämättä lisääntymään, kertoi Lindström.

Yhtenä huolestuttavana piirteenä Lindström piti lähestyvien kunnallisvaalien ehdokkaiden vähyyttä ja toivoi mahdollisimman monen ryhtyvän ehdokkaaksi puolueesta riippumatta.

– Kotikaupungissani Kouvolassa tuntuu, että mikään puolue saa ehdokaslistoja täyteen, totesi Lindström.

– Tämä on erittäin huolestuttavaa.

