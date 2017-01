Pertunmaan perintömaa lohkottavana

Pertunmaan kunnan saaman maaomaisuuden lohkominen on pantu vireille Metsähallituksessa.

Kunnanhallitus ryhtyi valmistelemaan Tuovi Rinteeltä perityn omaisuuden myyntiä viime keväänä. Honkasaari jäänee kokonaisuudessaan kunnalle ja saareen muodostetaan 11 tonttia lomarakentamiselle.

Mantereella olevasta perintötilasta osa jää valtiolle.

– Kunnalle jää muutama tontti Pienveden rannalta. Peruveden rannalle ei tule yhtään uutta lomarakennuspaikkaa, kertoo tekninen johtaja-rakennustarkastaja Matti Ratilainen.

Pitäjänuutisissa kerrottiin Honkasaaren avohakkuusta 29.12.2016. Ratilainen uskoo, että siihen mennessä kun saaren tontit saadaan markkinoille, siellä kasvaa jo taimikkoa.

– Riittävä suojavyöhyke on nyt huomioitava, kun tontit tulevat kunnalle. Olen aina ollut sitä mieltä, että varsinkin luonnonvoimille herkissä saarissa kaistale saisi olla leveämpi, kuin mitä metsälaissa nyt on määrätty.

Ratilaisen mukaan kapea, mutta kuitenkin metsälain mukainen vyöhyke johti mittaviin tuulituhoihin Honkasaaressa. Ilmakuvassa näkyy avohakkuun reunassa yli kahden hehtaarin yhtenäinen tuulenkaatoalue.

Saari oli hakkuiden aikaan vielä Rinteen itsensä omistuksessa, eikä maisematyölupamenettelyssä toimittu vastoin lakia.

– Luonnonvoimille emme voi mitään. On myös muistettava, ettemme voi tietää etukäteen tulevista perinnöistä.