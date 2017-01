Vierulan tila on maistuvin maaseutuyritys

Mäntyharjulainen Vierulan marja- ja vihannestila on vuoden 2017 Maistuva maaseutu-yritys Etelä-Savossa.

Valinta perustui 40:een yleisöltä tulleeseen ehdotukseen, joiden joukosta asiantuntijoiden raati poimi Vierulan tilan.

Raadin perusteluina olivat muun muassa tuotteiden ja palvelujen maistuvuus, elämyksellisyys sekä innovatiivisuus. Lisäksi valintaan vaikuttivat yrityksen halu uudistua sekä kyky verkostoitua ja tehdä yhteistyötä.

Enonlahtelaisen Vierulan tilan viimeisin aluevaltaus on verkkokauppa.

Viime joulukuusta lähtien on verkon kautta voinut tilata helposti postitettavia, pakastekuivattuja tuotteita. Tällä hetkellä saatavilla on mansikkaa, mustikkajauhetta ja vadelmateetä. Syksyllä myynnissä oli myös pakastekuivattuja vadelmia, joita teetetään lisää uuden sadon myötä.

Pakastekuivaus on vanha ja maailmalla yleinen, mutta Suomessa vielä harvojen viljelijöiden käyttämä menetelmä. Marjojen ja vihannesten kosteus haihdutetaan jäädytetystä tuotteesta alipaineen avulla.

Menetelmän ansiona on pidetty ravintoaineiden säilymistä paremmin kuin korkealla lämmöllä kuivatettaessa, ja myös säilyvyys on pidempi.

Vierulan yrittäjät Tiina ja Mikko Kohonen tutustuivat tekniikkaan messuilla Saksassa. Oman laitteiston hankinta olisi miljoona-investointi, joten ensimmäinen kokeiluerä mansikoita kuivatettiin ostopalveluna syksyllä.

