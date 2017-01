Kunta: Hoivakoti ei uhkaa liikuntarakentamista

Mäntyharjun urheilualueen kupeeseen Kyttäläntien ja Kolkkalantien risteykseen mahdollisesti nouseva Attendon päihde- ja mielenterveyskuntoutujien hoivakoti ei kunnan virkamiesten mukaan vaikuta mitenkään tulevaan liikuntapaikkarakentamiseen.

– Kisalan laajennus ei ole uhattuna ja se uimahallikin kyllä vielä alueelle mahtuu, vakuuttaa hallintojohtaja Tuomo Penttinen.

Asia nousi viime viikolla tapetille, kun Mäntyharjun Reissupolun hallitus otti kokouksessaan kielteisen kannan hoivakodin sijoittamisesta urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle.

Reissupolku on toimittanut kuntaan esityksen, jossa vaaditaan rakentamisesta luopumista. Järjestön mukaan poikkeamislupaa rakentamiselle ei tulisi antaa, koska maa- ja rakennuslain edellyttämiä erityisiä syitä ei ole olemassa.

Tuomo Penttisen mukaan kunnan liikuntatoimen kanssa tilatarve on käyty tarkasti läpi, eikä sen puoleen ole esteitä hoivakodin rakentamiselle.

– Ladut tai valaistu kuntoreitti eivät jää rakentamisen alle. Suunniteltu aluehan on kaavailtu lähinnä parkkipaikoiksi ja niille löytyy tilaa kyllä tien toiselta puolelta.

Kunta on Penttisen mukaan kartoittanut taajama-alueelta kaikki mahdolliset tontit hoivakodille.

– Hoivakoti nousee Kisalan läheisyyteen tai ei sitten tälle paikkakunnalle ollenkaan.

