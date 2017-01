Sikakaalista syntyy sadonkorjuujuhla

Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö Elo innostaa suomalaisia syömään yhdessä Suomi 100 -juhlavuonna ja siitä eteenpäin.

Yhdessä syöminen on yksi helpoimmista tavoista tuoda ihmiset yhteen, lisätä iloa ja hyvinvointia kodeissa, kouluissa, luonnossa, toreilla ja turuilla.

Samalla Elo haluaa viestiä kouluruokailumme ainutlaatuisuudesta.

Mäntyharjun ensimmäinen sikakaalikarnevaali ensi elokuussa täyttää monta tavoitetta. Se marssittaa esille monelle nykyihmiselle oudoksi jääneen perinneruoan, joka valmistetaan läheltä saatavista, paikallisista raaka-aineista.

Vieroksumisen välttämiseksi kaali ja sisäelimet aiotaan tarjota erillään ja ruokaa maistatetaan vain parin desin annoksina.

Ruoka, sen valmistus ja tarjoilu tuovat yhteen ihmisiä. Yhteisöllisyyttä lisää karnevaalien iloiseksi viritettävä ohjelma Sikakaali-viisuineen ja tansseineen. Kyläkouluihin voidaan kutsua vieraaksi ikäihmisiä, mikä palvelee samaa tarkoitusta.

Tapahtuma järjestetään torilla. Jos sataa, varapaikka on Kisala.

Karnevaalien ajoitus on oivallisesti valittu. Suomen itsenäisyyspäivään on aikaa sata päivää. Kesä päättyy ja keskustassa liikkuu paljon mökkejään hyvästeleviä vapaa-ajan asukkaita.

Juhlat voivat jatkua seuraavana päivänä, jolloin Repovedellä juhlitaan Suomen luonnon päivän merkeissä. Kurkiniemessä ilotulitetaan Venetsialaisten merkeissä.

Sikakaalin ympärille kehittävästä karnevaalista on syntymässä todellinen sadonkorjuujuhla ja kesäkauden päätös.

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi