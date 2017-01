Taito Shopissa järjestetään käsityölauantai

Huomenna lauantaina järjestetään Mäntyharjun Taito Shopissa ensimmäistä kertaa käsityölauantai.

Taito-järjestön valtakunnallisessa uudessa tapahtumassa himoitaan lankoja, tutustutaan käsityökursseihin ja tehdään itse.

Tapahtumassa esitellään myös lankauutuudet ja Suomi 100 -raitalanka.

Koivuladesign -blogin Susanna Uusitalo näyttää miten makramee-seinätekstiiliä tehdään.

Työnäytöksinä ovat kirjovirkkaus ja kirjoneulonta, joita voi tehdä itse paikan päällä.

– Esittelemme kevään kurssit. Niillä voi muun muassa virkata palamattoja, maalata sisutustyynyjä ja valmistaa puutarhaan mosaiikkikenkiä, kertoo myymälänhoitaja Paula Petman.

Petmanin mukaan tutustumisen arvoinen on myös uusi Lapasesta lähtöö Savossa – lapasmallisto, jonka Taito Itä-Suomi julkaisee Suomi 100 –vuotta juhlavuoden kunniaksi.

Lapasmalleja on 15. Mäntyharjun lapasen aiheena ja nimenä on Männynkäpy.