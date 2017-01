Uimahalli vetovoimatekijäksi!

Mäntyharjullakin väki tuntuu vähenemistään vaan vähenevän. Kesäasukkaita toki on ja virkistävät monella tapaa kuntakuvaa ja auttavat palvelujen säilymisessä myös vakituista väestöä.

Olen kuullut, että Kisalan alueelle, kaavassa urheilualueeksi merkitylle paikalle puuhattaisiin palvelutaloa. Sellaistakin on korviini kantautunut, että ”kunnanisät” aikoisivat rakennusluvan hoitaa poikkeuslupamenettelyllä Minullakin on tietoa, että sellainen ei ole nykyisten lakien mukaan sallittua, jos paikalla on urheilualuekaava.

Asumme nykyisin Hirvensalmen perämailla, mutta vanhentuessamme täältä on pakko suunnata paikkakunnalle, jossa on riittävät palvelut sekä hyvät kulkuyhteydet. Mäntyharju on listassamme monestakin syystä ollut ykkösvaihtoehto.

Kodistamme on sama matka Mikkelin Rantakylään, kuin Mäntyharjun tai Joutsan keskustoihin.

Tämän täällä asumamme 13,5 vuoden aikana olemme paljon käyttäneet myös Mäntyharjun palveluita. Uimaan ja vilvoittelemaan on talvisaikana ainoa vaihtoehto Rantakeidas. Niin myös sieltä Mäntyharjulta käsin.

Uimahalli, saunoineen, porealtaineen yms. on palvelu, joka tavoittaa niin ”vauvat kuin vaaritkin”.

Mäntyharjun kokoisella paikkakunnalla tämä olisi toki pitänyt tajuta jo vuosikymmeniä sitten!

Mäntyharjultakin työn perään esim. kehä kolmosen sisäpuolelle muuttaneet suuret ikäluokat harkitsevat juuri parhaillaan muuttoa ”halvemmille” asuinsijoille. Myös ikääntyvät Mäntyharjunkin mökkiläiset voivat olla potentiaalisia paikkakunnalle muuttajia. Palveluja vaan tutkitaan tarkalla silmällä. Tässä tarkastelussa UIMAHALLI on tärkeällä sijalla. Harvapa mökkiläinen on avantouimari talvikaudella.

Tässäpä vinkki kuntavaaleihin ilmaiseksi!

Risto Pesonen, Hirvensalmi