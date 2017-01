Polaria-sprintin isäntänä Kake Randelin

Huomenna sunnuntaina ajettavaan Polaria -sprinttiin ennakkoon ilmoittautuneiden kilpailijoiden määrä kipusi hieman yli 50 ilmoittautuneeseen, mukana hyvin mielenkiintoisia nimiä ja naisten luokassakin seitsemän kilpailijaa.

– Ilmoittautumisia jänniteltiin kyllä, aika monta autourheilutapahtumaa on samoihin aikoihin menossa alueella, mutta olemme kyllä aika tyytyväisiä saldoomme, ilmoittautuneiden listalla on hyvin kiinnostavia kuskeja. Eli tässä oikeasti nyt pätee se, että laatu korvaa määrää, kilpailunjohtaja Matti Jukarainen summaa.

Mäntyharjun Moottorikerhon puuhamies Jouni Häkkänen on tehnyt aktiivisesti työtä tapahtuman markkinoinnin eteen.

Kilpailun niin sanotuksi isännäksi on saapumassa itsekin rallimieheksi tunnustautuva Mäntyharjun oma mies, Kake Randelin.

Polaria-sprint ajetaan Mäntyharjulla Ruotimon moottoriurheilukeskuksessa.

