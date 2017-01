Villakossa ei pieninkään jää hoivaa vaille

Toki Kirsi Kujansuu tiesi, että Kainuunharmas karitsoi isoja poikueita. Työmäärä pääsi kuitenkin vähän yllättämään.

Viime viikolla eräänä yönä Kujansuun lampolassa Kuortissa poiki peräjälkeen kaksi uuhta. Se tiesi vähiä unia, kun kahdeksan karitsan oli saatava ternimaitonsa neljän tunnin sisällä syntymästään.

Pienellä tilalla jokainen eläin on tärkeä. Emonsa syrjimät Kujansuu ruokkii tuttipullolla ja ottaa tarvittaessa kotiinsa ensimmäisiksi päiviksi. Noin neljän päivän ikäisinä karitsat voivat muodostaa oman laumansa ja ryhtyä juomaan vastiketta tuttisankosta.

– Vastikkeen juottaminen on kallis ja iso vaiva, johon isoissa lampoloissa ei aina haluta ryhtyä. Itse haluan pitää tämän touhun pienenä.

Kujansuulla on kolmisenkymmentä uuhta. Tavoitteena on vähentää 20:een, joten osa uuhista on myytävänä.

Pian tulee kuluneeksi kaksi vuotta Kirsi Kujansuun muutosta Kuorttiin. Ennen maallemuuttoa hän ehti tehdä 20 vuoden uran graafikkona WSOY:llä. Kun kirjojen suunnittelu väheni, koitti aika toteuttaa nuoruuden haave.

Kuortin pientila oli ensimmäinen ja viimeinen, johon hän tuli tutustumaan. Kaikki oli kohdallaan: Sopiva etäisyys Helsingistä, peltoa riittävästi, tarvittavat rakennukset ja järvikin lähellä.

Lue lisää torstain 26. tammikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä