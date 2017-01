Jalkakäytävien huoltaminen

Käyn koulussa ja kuljen matkat lähes aina polkupyörällä, kuten moni muukin. Koska useat asuvat melko pitkän matkan päässä mutta eivät kuulu koulukyytioppilaisiin, he tulevat polkupyörällä kouluun talvellakin. Olen itse joutunut ajamaan lumihangessa klo 16 jälkeen. Eikö jalkakäytävien pitäisi olla aurattu jo siihen mennessä? Tuonakin päivänä satoi lunta vain aamulla.

Kun lunta on noin 10 senttiä, on siinä eteneminen on hien ja tuskan takana. Suojalumi on kaikkein kauheinta – siinä ei etene edes tiejyrä. Siihen kun lisätään, että on esimerkiksi kauhea kiire ja vielä painava kassi selässä ja kaatuu, niin kyllä siinä meinaa hermot mennä. Lumiaurat voisivatkin mieluusti käydä auraamassa tunnin sisällä lumisateen loputtua.

Vaikka nyt poikkean hieman aiheesta, myös hiekoittamisesta jääneet kivet keväällä ovat liukkaita ja olen kaatunut muutamia kertoja niiden takia. Jarrutusmatkatkin pitenevät kivien takia. Keväällä kivet voisikin lakaista heti lumien sulamisen jälkeen. Olen varma, ettei se olisi niin kauhean suuri vaiva.

Mäntyharjun yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset ottavat kantaa mieltään askarruttaviin asioihin sanomalehtiviikon kunniaksi. Koululaisten kirjoituksia on luettavissa lisää 2. helmikuuta Pitäjänuutisista. Sanomalehtiviikon ajan Pitäjänuutisten näköislehti on ilmaiseksi luettavissa etusivun linkin kautta.