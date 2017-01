Polaria-sprint sujui mallikkaasti

Jani Paasonen kaasutteli voittoon Mäntyharjun moottoriurheilukeskuksessa Ruotimolla sunnuntaina järjestetyissä kansallisissa rallisprintti-kilpailuissa. Poikkeuksellisesti kisoissa ajettiin kolme lähtöä normaalin kahden sijaan, mutta radan pehmeneminen jääosuudella teki aikojen parantamisen ensimmäisen lähdön jälkeen vaikeaksi. Paasosen voittoaika syntyi ensimmäisellä ajokerralla.

Paasosen Mitsubishi Lancer WRC saapui Mäntyharjuun vasta kuuden aikaan sunnuntaiaamuna suoraan Rovaniemeltä Arctic Lapland -rallista. Samalla autolla kaasutteli senioreissa luokassa 18 voittoon ja koko yleiskilpailun kakkoseksi Juha Tuuri Varkauden Urheiluautoilijoista.

– Vähän oli liikaa yritystä, joten aivan tyytyväinen ei voi olla, totesi Paasonen ensimmäisen kierroksen jälkeen varikolla.

– Se vaikuttaa, kun ei ole pitkään aikaan ajanut. Rata oli ihan ok, vaikka jäällä oli ehkä vähän liikaa sellaista syheröä. Olishan se vähän juoheammin ajettava voinut olla, jatkoi Paasonen.

Mäntyharjun Moottorikerhon ja Mikkelin Urheiluautoilijoiden yhdessä järjestämät kilpailut onnistuivat kaikin puolin hyvin.

Varikolla kierteli myös nolla-autoa ajanut kolmen edellisen vuoden rallin SM-hopeamitalisti Ari Vihavainen. Ensimmäinen SM-ralli on juuri päättynyt Rovaniemellä, jossa Vihavaista ei nähty auton ratissa.

– Kyllä tämä vuosi jää näillä näkymin SM-rallien osalta väliin ilmeisesti kokonaan, kertoi Vihavainen.

– Sen verran tuli muutoksia autoihin, että uusi auto olisi pitänyt saada alle. Niin rahakkaita taustajoukkoja ei kuitenkaan löydy, että lähes puoli miljoonaa euroa olisi satsata uuteen menopeliin ja sarjan läpiviemiseen.

Mäntyharjun Moottoriurheilukeskus on paikkana lähes täydellinen tämän kaltaisen tapahtuman toteutukselle ja 150 talkoolaisen voimin läpiviety kilpailu onnistui hyvin.

