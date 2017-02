Tommola luottaa torstaihin, Nurmaa keskiviikkoon

Tulevana kesänä tanssin ystäviä hellitään Mäntyharjulla viikkotansseilla niin Nurmaan lavalla kuin Tommolan Suurlavallakin. Nurmaalla tapahtuu pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja Tommolassa torstaisin.

Keskiviikko on Nurmaalla tuttu päivä jo viime kesältä. Nyt kymmenestä tapahtumasta kuusi on keskellä viikkoa. Kauden avaus ja päätös tapahtuvat lauantaina, minkä lisäksi lavalla tanssitaan juhannusaattona ja perjantaina 11. elokuuta.

Tommolassa viime kesänä luotettiin enemmän rockimpaan musiikkiin, mutta tulevana suvena perinteinen tanssimusiikki on pääosassa. Ilmoitetuista 13 tapahtumasta seitsemän on torstaina.

Nurmaan tanssikesä alkaa lauantaina 16. kesäkuuta Nina Åkermanin johdolla. Tommolassa ehditään avata portit jo kesäkuun 1. päivä, jolloin tahdit antaa Pekkaniskan Pojat.

