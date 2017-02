Historiikille etsitään kirjoittajaa

Työ Mäntyharjun historian 3. osan saattamiseksi kirjan kansien väliin on alkanut. Työtä varten on perustettu ohjausryhmä, joka on kokoontunut nyt kaksi kertaa.

Ohjausryhmään kuuluvat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Leena Pekkanen, kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Antti Mustonen, kunnanhallituksen jäsen Liisa Torniainen, Mäntyharjun kirkkoherra Ann-Maarit Joenperä ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Seppo Hujanen.

Ohjausryhmä on hahmotellut suuntaviivoja Mäntyharjun historian 3. osaan. Ajallisesti historiateos käsittelee 1980-, 1990-, 2000- ja 2010-luvut.

Juuri nyt on alkamassa hakuprosessi, jonka tuloksena on tarkoitus löytää kirjoittaja Mäntyharjun historian 3. osaa varten. Kyseessä on pitkäjänteinen työ, sillä teoksen odotetaan valmistuvan 2-3 vuoden kuluttua.