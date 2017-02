Lapset kylmissään sillan alla?

Mäntyharjussa on kymmenittäin skeittaavia nuoria, jotka kaipaavat lämmintä paikkaa, jonne mennä viettämään aikaa kavereiden kanssa. Nuoret pärisevät ulkona kylmissään. Me tarvitsemme hyväntekijöitä. Kengät kastuvat ulkona ja ne menevät pilalle, ulkona tulee kylmä, siellä on riski jäädä auton alle ja niin edelleen. Mutta minkä takia? Kun ratkaisu olisi vain rakentaa yksi skeittihalli.

Skeittaamisessa jalkalihakset ja tasapaino kehittyvät. Urheilumahdollisuuksia on oltava, muuten koko kylä on kohta pullukoita. Eikä skeittaaminen edes niin hirveän vaarallista ole. Ei skeittihallin tarvitsisi mikään maailman kärkiluokkaa olla, mutta edes jonkun näköinen lämmin halli, jossa voisi talvellakin skeitata.

Ymmärrän, että hallin rakentaminen vie rahaa, mutta minulla on ratkaisu siihen. Koko kunnan kaikki rahat käytetään lottoon, ja voitoilla rakennetaan skeittihalli.

Mäntyharjun yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaiset ottavat kantaa mieltään askarruttaviin asioihin sanomalehtiviikon kunniaksi. Koululaisten kirjoituksia on luettavissa lisää 2. helmikuuta Pitäjänuutisista. Sanomalehtiviikon ajan Pitäjänuutisten näköislehti on ilmaiseksi luettavissa etusivun linkin kautta.