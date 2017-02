Tabletit tulevat tarjolle kirjastoon

Pertunmaan kirjaston valikoima kasvoi eilen keskiviikkona viidellä tablet-tietokoneella. Ne tulevat 15 vuotta täyttäneiden kuntalaisten lainattaviksi lähiviikkojen aikana.

Laitteen saa lainata viikoksi, jos istahtaa hetkeksi opiskelemaan sen käyttöä yhdessä kirjastonhoitajan kanssa. Näin varmistetaan se, että tabletin mahdollisuudet todella avautuvat käyttäjänsä iloksi ja hyödyksi.

– Opetuksessa tabletti räätälöidään lainaajan kiinnostuksen ja tarpeiden mukaiseksi, kertoo toimitusjohtaja Marko Torppala LinkkiTiimistä.

Digipitäjä-kokeilua Pertunmaalla ja Hartolassa vetävä Torppala on kouluttanut kirjaston henkilökuntaa opastamaan tabletin käyttäjiä. Torppalan tavoite on, että Pertunmaa olisi digitaalisten palveluiden käyttäjänä keihäänkärki, ei perässähiihtäjä.

Siksi katseet on luotava myös kasvaviin sukupolviin. Ensi viikolla Pertunmaalla kokoonnutaan pohtimaan sitä, kuinka koulut saataisiin mukaan digipitäjä-kokeiluun.

Opetussuunnitelmiin kirjatut tavoitteet ovat liian väljiä, eikä pelkillä laitteilla tee mitään.

– Nyt sitä opettajaa vasta tarvitaankin, vaikka meillä on Google, huomauttaa Torppala.

(Oikaisu: Toisin kuin Pitäjänuutisten paperilehden jutusta saattoi ymmärtää, tabletit eivät ole lainattavissa vielä tänään vaan parin viikon kuluessa.)