Löytötavaroiden matka mutkistui

Mäntyharjun poliisiaseman lakkauttaminen vuoden alussa sulki paikkakunnalta samalla löytötavaratoimiston ovet.

Löytötavarat on nyt vietävä Mikkelin poliisiaseman löytötavaratoimistoon. Jos kaupunkiin lähteminen on hankalaa, voi tavaran noutaa paikkakunnalla partioiva poliisi.

– Löytötavarasta on ilmoitettava poliisin päivystysnumeroon. Löytäjä jättää yhteystietonsa päivystykseen, mistä tiedot välitetään partiolle. Partio ottaa sitten Mäntyharjulle tullessaan yhteyttä, kertoo lupapalvelulinjan johtaja, apulaispoliisipäällikkö Jarmo Nykänen Itä-Suomen poliisilaitokselta.

Mistä tahansa kaulaliinasta tai myssystä ei tarvitse ilmoittaa. Löytäjä saa pitää, mikäli tavaran arvo on korkeintaan 20 euroa.

Tavaran kokoon tai arvoon ei tosin kannata tiukasti tuijottaa, pienikin kapistus voi olla tärkeä.

– Esimerkiksi avaimia pidetään helposti vähäarvoisina, mutta niillä on iso merkitys omistajalleen, huomauttaa Nykänen.

Poliisille on ilman viivytyksiä ilmoitettava sellaisesta löydetystä omaisuudesta, jonka hankkiminen ja hallussapito on luvanvaraista tai kiellettyä. Tällaisia ovat esimerkiksi passit, ajokortit ja aseet.

Löytötavaroista huolehtiminen on poliisin lakisääteinen tehtävä, mutta niiden ympärille on viime vuosina perustettu myös liiketoimintaa.

Poliisi ei näe toimintaa uhkana, päinvastoin, koska löytötavaroiden välittäminen ei ole poliisin ydintoimintaa.

