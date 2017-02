Luonnon päivänä sukelletaan talveen

Luonto on ollut kautta aikojen suomalaisille hyvinvoinnin ja inspiraation lähde. Suomen täyttäessä sata vuotta kutsutaan kaikki suomalaiset kokemaan ja tuntemaan luonnon monimuotoisuus. Luonnon päivät 2017 on neljä eri vuodenaikoihin sijoittuvaa Luonnon päivää.

Lauantaina 4. päivänä helmikuuta saadaan kokemuksia talvisesta luonnosta teemalla Sukella talveen.

Pyhävedellä on Pappilanniemen laavulla Mäntyharjun Reissupolun ylläpitämä nuotio odottamassa ulkoilijoita evästauolle puolesta päivästä kello kolmeen iltapäivällä.

Samalla retkellä voi pistäytyä tutustumassa talviuintipaikkaan Veljesniemessä, missä ovat ovet avoinna ja henkilö kertomassa talviuinnin hyvinvointivaikutuksista.