Vapaa on helppoa – ainakin teoriassa

– Tuntuuko vaikealta?

– No kyllä tuntuu. Tämä vaikuttaa teoriassa niin helpolta, mutta käytännössä ei olekaan.

Kyseinen keskustelu käytiin Mäntyharjun urheilualueella aikuisten hiihtokoulua vetäneen Kimmo Tarvaisen ja yhden 15:stä osanottajasta kesken.

Kyseessä oli tällä kertaa se hiihtotavoista vaikeampi eli vapaa. Kyseinen etenemistapa vaikuttaa kieltämättä televisiokuvan perusteella hyvinkin yksinkertaiselta, kun maailman huippuhiihtäjät sitä harjoittavat.

– Ei se heiltäkään aina ihan oikeaoppisesti suju, lohdutti Tarvainen oppilaitaan.

Vapaan hiihtotapa eli luistelu pitää sisällään kolmea eri tekniikkaa. Kuokalla edetään yleensä kovemmissa ylämäissä, mogrenilla lähinnä tasamaalla ja loivemmissa alamäissä sekä wassbergilla eli yksipotkuisella luistelulla loivissa ylämäissä. Myös sauvoitta luistelu on mahdollista.

Tarvainen ja toinen hiihtokoulun opettaja Maiju Termonen aloittivat päivän kuvaamalla tabletille kaikkien mukana olijoiden tyylin. Session päätteeksi päästiin sitten vertamaan, miten tekniikka oli kehittynyt.

Ensimmäiseksi laitettiin kiertämään kenttää sauvoitta, koska vapaalla hiihtotavalla oikea tasapaino on kaiken a ja o. Tyylejä oli suurin piirtein yhtä monta kuin osanottajiakin. Osa oli selvästi kokeillut vapaata aiemmin, osalla puolestaan taisi olla tyystin ensimmäinen kokeilukerta.

