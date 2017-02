Voitolla yöhön, lupaa MM-kisoihin lähtevä Tapani Penttinen.

Tapani Penttinen tunnetaan Mäntyharjussa monipuolisena urheilumiehenä, joten ei kai se ketään voi yllättää, että Penttinen on lähdössä osallistujana maailmanmestaruuskilpailuihin.

– Eukonkannot ja kännykänheitot eivät oikein minulle sovi, joten piti valita tällainen vähän perinteisempi laji MM-debyyttiini, Penttinen toteaa.

Kun salibandy ja jalkapalloilu ovat joukkuelajeja, pohtineekin joku jo, onko Penttinen nyt siis suuntaamassa hiihdon vai suunnistuksen pariin. Kompromissina ratkaisu on sekä että.

Imatralla kilpaillaan tulevana viikonloppuna veteraanien MM-titteleistä hiihtosuunnistuksessa.

– Eihän tämä minua jännitä, hieman ehkä mietityttää. Vakavissani kisoihin kylläkin lähden, sanoo Penttinen, jolla ei kahden mielilajinsa yhdistämisen tapauksessa oikeastaan olekaan itsensä nolaamisen mahdollisuutta.

Suunnistuksen Jukolan viesti kuuluu Penttisen kesän vakio-ohjelmaan. Hiihdossa hän on lykkinyt sataa kilometriä kerrallaan.

– Olenhan minä hiihtosuunnistuksessakin osallistunut johonkin piirikunnallisen tason tapahtumiin, mutta noin 40 vuotta sitten, muistelee 54-vuotias Penttinen.

