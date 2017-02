Korvauksella uusi tietokone

Mäntyharjun kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina uuden palkkiosäännön. Se nostaa ensi kesäkuusta lähtien kokouspalkkioita, joita kunta maksaa luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Kohderyhmään kuuluvat myös kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt, joihin samaa palkkiosääntöä suositellaan käyttöön.

Kokouspalkkiot eivät ole korotuksen jälkeenkään suuria, varsinkaan naapurikuntiin verrattuna, vaan pikemminkin hintahaarukan alapäästä. Esimerkiksi rivivaltuutettu saa vuodessa 650 euroa, jos osallistuu vuoden aikana kymmeneen kokoukseen. Jos hän on mukana myös lautakunnissa tai muissa kunnan toimielimissä, summa saattaa tuplaantua ja kunnanhallituksessa kasvaa jopa enemmän.

Uuden palkkiosäännön suurin uudistus sisältyy sen viimeiseen eli 13. pykälään. Ensimmäistä kertaa kunnalliseen toimielimeen kuuluva jäsen voi saada korvausta oman tietokoneen käytöstä. Korvausta maksetaan 20 euroa kuukaudessa, jos toimielimen esityslistat ja liitteet lähetetään digitaalisina paperisten sijaan.

Korvaus on houkutteleva. Neljän vuoden valtuustokauden aikana luottamushenkilö saa korvausta yhteensä 960 euroa. Summalla voi ostaa tai uusia kotiinsa kannettavan tietokoneen. Kunnalle muutos merkitsee säästöä esityslistojen kopiointi- ja postikuluissa.

Monella on kotonaan ennestään nettiyhteys, mutta ei välttämättä kaikilla. Jos tietokone ja laajakaista pitää hankkia sen takia, että pystyy käyttämään vaaleissa äänestäjiltä saatua julkista valtaa, verovaroista maksettava korvaus on enemmän kuin paikallaan.

Mutta toivoisi, että kokoussaleissa yhä useampi jatkossa seuraisi esityslistaa tabletin tai kannettavan näytöltä eikä paksua paperipinoa hypistellen.

timo.ruotsalainen@pitajanuutiset.fi