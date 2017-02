Valtuusto äänesti kokouspalkkioistaan

Mäntyharjun kunnanvaltuusto hyväksyi uuden palkkiosäännön, joka tuo korotuksen kunnan luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkioihin. Päätös syntyi äänin 16–11.

Kunnanhallituksen esityksessä kokous- ja vuosipalkkioihin oli laskettu maltillinen, ”viitosen” korotus. Sitoutumattomien Jani Paasonen katsoi, ettei korotusta pitäisi tehdä lainkaan.

– Valtuutetut voisivat näyttää esimerkkiä. Syksyllä puhuttiin, että kunnassa piti pienillekin ostoille hankkia hyväksyntä. Meillä on maakunnan alhaisin veroprosentti ja olemme siitä ylpeitä. Voisimme olla samalla tavalla ylpeitä, että pidämme kokouspalkkiot entisellään emmekä nosta niitä, Paasonen esitti.

Sitoutumattomien Markku Huovinen oli toisella kannalla:

– Kunnalliset luottamushenkilöt käyttävät julkista valtaa. Tämä ei ole vain harrastus. Asioihin paneutuminen vie aikaa. Edellisen kerran palkkioita tarkistettiin vuonna 2013. Korotus on kosmeettinen, mutta se on myös periaatteellinen, hän perusteli.

Paasosen esitystä palkkioiden pitämisestä ennallaan kannattivat ryhmätoveri Matti Paasonen ja perussuomalaisten Tapio Hämäläinen. Lisää kannatusta löytyi muistakin ryhmistä äänestyksessä, jossa valtuustoryhmät hajosivat.

Lue lisää torstain 9. helmikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä