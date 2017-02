Hippu on tammikuun tulokas

Pertunmaalla syntyi kaksi uutta kuntalaista tammikuun loppuun mennessä. Ensimmäiseksi ehti 14. tammikuuta syntynyt Laura ja Arsi Saarelan tytär, joka toistaiseksi kantaa vain lempinimeä Hippu.

Tyttö tuli maailmaan täsmällisesti laskettuun aikaan, tasan puolen metrin mittaisena ja painoltaan hieman alle 3,5-kiloisena.

Vanhemmat totuttelevat uuteen elämäntilanteeseen Koirakivessä, kivenheiton päässä Mäntyharjun rajalta.

Pertunmaalle on neuvolan ennakkotietojen mukaan syntymässä tänä vuonna ainakin kuusi lasta.

– Pitää ottaa selvää ja kysellä missä niitä on, jos haluaa lapselle leikkikavereita, sanovat Saarelat.

Vauvan vanhemmat ovat pieneltä osin parantaneet paitsi syntyvyys- myös muuttotilastoja, sillä he ovat tulleet Pertunmaalle Kymenlaaksosta, nykyisestä suur-Kouvolasta.

– Täällä ihmiset lähestyvät helpommin. Luonne-ero on selvä, positiiviseen suuntaan, he sanovat.

