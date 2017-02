Mäntyharjulle ensimmäinen vihreä kuntavaaliehdokas

Vihreiden jalansijan hakeminen maalaiskunnissa näkyy myös Mäntyharjulla, missä puolueella on ensimmäistä kertaa vähintään yksi ehdokas kuntavaaleihin. Historiaa tekee 18-vuotias Mäntyharjun lukion abiturientti Matti Kovanen.

Ensimmäinen vihreiden mäntyharjulaisehdokas vaaleissa Kovanen ei kuitenkaan ole, sillä Päivi Lepistö ehti olla vuoden 1995 eduskuntavaaleissa ehdolla.

Kovanen heltyi mukaan, kun Mikkelin suunnasta ”painostettiin”.

– Sieltä tuli viestiä, että Mäntyharjullekin tarvittaisiin ehdokas, eikä minulla ollut mitään syytä kieltäytyä.

Kovanen on Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton Vinon jäsen ja kuuluu sen ympäristötyöryhmään.

– Kun kasvoi Hirvensalmella luonnon keskellä, on tullut ympäristö tärkeäksi. Kun näkee, mitä esimerkiksi suo-ojitukset ja muut tekevät vesistöille niin se on harmillista. Sitä haluaa puolustaa asioita, jotka on itselle tärkeitä ja vihreät tavallaan antaa siihen hyvän reitin, perustelee Kovanen puoluevalintaansa.

Mikkelissä syntynyt Kovanen asui 15 vuotta Hirvensalmella, ennen kuin muutti pari vuotta sitten Mäntyharjulle.

– Koko ajan olen yrittänyt perehtyä Mäntyharjun asioihin, juuri luin talousarvion läpi.

