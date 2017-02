Veikkaus jäänlähdöstä alkaa

Leijonat järjestävät jäänlähtöveikkauksen Mäntyharjussa jo toisena talvena valtakunnallisen Punainen Sulka -keräyksen hyväksi. Veikkauksessa on arvattava jäiden lähtöpäivä Asemanlammesta.

– Sää ja vuoden kulku ovat aina kiinnostaneet meitä täällä Pohjan perillä, sanoo veikkausta vetävä Sulka-leijona Juhani Niskanen.

– Maaseudulla, lähellä luontoa vuodenajat ja niiden muutokset puhuttavat yhä. Ja erityisesti nyt, kun olemme keskellä suurta ilmaston lauhenevaa kehitysvaihetta.

Jäänlähtöveikkaus on hyväntekeväisyyskeräys, jonka nettotuotto menee Suomen nuorisolle nuorisotyötä tekevien järjestöjen kautta. Osa Mäntyharjussa kerätystä tuotosta palautuu Niskasen mukaan suoraan käytettäväksi omalla paikkakunnalla. Tuotolla autetaan syrjäytymisuhan alaisia nuoria.

Veikkausaikaa on maaliskuun loppuun saakka. Veikkauslistoja on parissakymmenessä mäntyharjulaisessa yrityksessä. Osallistuminen maksaa viisi euroa. Voittoina on mm. taidetta, lähituottajien tuotepaketteja ja ostokortteja yhteensä yli 600 euron arvosta.