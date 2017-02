Veikko Halmetoja johtaa katajaista kansaa

Helsinkiläinen galleristi ja kriitikko Veikko Halmetoja on valittu kuraattoriksi Katajainen kansa-taidetapahtumaan.

Halmetoja valitsee taiteilijat näyttelyyn, joka avautuu kesäksi purkupäätöksen saaneeseen Kataja-kerrostaloon Mäntyharjulla.

Lisäksi hän rakentaa näyttelyn yhteistyössä kunnan kulttuuripalvelujen kanssa. Käytössä on Katajan 17 tyhjää kerrostalohuoneistoa sekä talon yhteisiä tiloja.

Halmetoja kertoo haluavansa rakentaa elämyksellisen näyttelyn, jonne myös esimerkiksi lapsiperheiden olisi mukava tulla.

– Kun näyttelytilana ovat entiset kodit, on mahdollisuus tarjota uusia juttuja arkiseen kokemukseen kodista.

Veikko Halmetoja työskenteli muun muassa Mäntän kuvataideviikkojen toiminnanjohtajana vuosina 2007−2010.

Hän on toiminut näyttelykuraattorina muun muassa Graphica Creativassa 2012 ja Pirkanmaan 5. Triennaalissa.

Katajainenkansa.fi-sivu ja taiteilijahaku avautuvat tänään, samoin Katajaisen kansan facebook-sivut. Taiteilijoita valitaan noin 30. Heidän tulee alkuvaiheessa ottaa yhteyttä verkkosivujen lomakkeen kautta.

