Kotien radon kannattaa selvittää

Radon on homettakin pahempi kotien sisäilmaongelma. Maaperästä asuntoon kulkeutuvan radon-kaasun arvioidaan aiheuttavan maassamme vuosittain noin 300 keuhkosyöpää.

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Asuntoon se kulkeutuu perustuksessa olevien rakojen kautta. Radonia ei voi mitenkään aistia, ja mittaaminen on ainoa tapa saada pitoisuus selville.

Harjuille perustetuissa taloissa radonpitoisuudet ovat suurempia kuin muualla.

Mäntyharjussa tehdyissä mittauksissa 24 prosenttia asuntoja oli sellaisia, jossa ylitettiin turvaraja eli 200 becquereliä kuutiometrissä huoneilmaa. Mittauksista 8 prosentissa ylitettiin vanhojen asuntojen turvaraja eli 400 becquereliä kuutiometrissä huoneilmaa. Mittauksia on tehty 297 asunnossa.

Pertunmaalla turvaraja ylitettiin 19 prosentissa asunnoista. 400 becquereliä kuutiometrissä huoneilmaa ylitettiin neljässä prosentissa asunnoista. Mittauksia on tehty 112 asunnossa.

Jos pitoisuus on korkea, radonpitoisuutta voidaan alentaa esimerkiksi radonimurilla. Helpointa radonin torjuminen on kuitenkin talon rakennusvaiheessa.

Säteilyturvakeskuksen mukaan sisäilman radonpitoisuudet ovat uusissa pientaloissa selkeästi pienemmät kuin aiemmin rakennetuissa.

Ongelmana on, että vain murto-osa asuntojen, virastojen ja laitosten radonpitoisuuksista on tiedossa. Mittaus on kuitenkin helppo ja edullinenkin, noin 60 euroa maksava toimenpide. Radonpitoisuus selvitetään mittauspurkeilla, jotka sijoitetaan kotiin kahden kuukauden ajaksi.

Hyvä hetki asian selvittämiseen on juuri nyt käsillä. Jotta mittauksen ehtii tehdä lämmityskauden aikana, mittaus pitäisi aloittaa helmikuun loppuun mennessä.

