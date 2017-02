Mykkänen ei usko USA:n ja EU:n kauppasotaan

Mäntyharjulla maanantaiaamuna vieraillut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) on varovaisen luottavainen Suomen viennin piristymiseen.

– Vientisuhdanne on paranemaan päin ja kilpailukykysopimuksella meidän hintakilpailukykyä on parannettu aidosti. Samalla Ruotsi ja Saksa nostavat palkkoja, joten uskon meidän viennin lähtevän jonkinlaiseen vetoon.

Synkkänä pilvenä Suomen vientihaaveille ovat olleet Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin protektionismipuheet. Mykkänen ei kuitenkaan usko Trumpin lähtevän Euroopan unionin kanssa laajemmin nokittelemaan.

– En usko, että pitkäaikaista kauppasotaa USA rupeaa provosoimaan erityisesti EU:n kanssa. Lähinnä Trumpin huoli ja syyttely on kohdistunut Kiinan ja Meksikon tuontiin. Kiinan kanssa käytävä kauppasota tosin kyllä heijastuisi ympäri maailmaa.

Mykkänen pitääkin nyt tärkeänä, että EU saa ovia auki muun muassa Japaniin.

– Meiltä menee Japaniin aika paljon tavaraa ja sinne on vielä tuontitullit. Puhuin EU-kauppakomissaarin kanssa taannoin ja yritämme vauhdittaa Japanin kanssa vapaakauppasopimusneuvotteluja, mikä toisi meille selkeästi etua ja työtä tänne Keski- ja Itä-Suomeen.

Mykkäsen vierailu oli osa Kokoomuksen työllisyyskahveilla-sarjaa. Vihantasalmen Nesteellä järjestetyssä tilaisuudessa Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen kehui ministerille Mäntyharjun aikaansaannoksia muun muassa koulutuksen osalta.

Mykkänen tuumasikin, että valtioneuvoston jäsenille pitäisi vierailu Mäntyharjulla tehdä pakolliseksi aina pohjoiseen päin mentäessä.

Lue lisää torstain 16. helmikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä