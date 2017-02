Alangon Autokorityö laajeni Mäntyharjulle

Suomalaisille autoilijoille riskialtein alue on pysäköintialue, ja erityisen vahingollista on peruuttaminen.

Onnettomuustietoinstituutin tilaston mukaan peruutusvahinkojen määrä on pysytellyt useana vuonna välillä 30 000-34 000, mikä vuositasolla on kolmannes kaikista liikennevahingoista.

Ruttaantunut pelti ja lommoutunut puskuri tietää töitä Jani Alangolle, joka avasi vauriokorjaamon ja maalaamon tammikuussa Mäntyharjulla. Alangon Autokorityö tekee yhteistyötä vakuutusyhtiöiden kanssa, jotka ovat siirtäneet vahinkotarkastuksien ja -laskelmien tekoa viime vuosina autokorjaamoille.

– Vakuutusyhtiöissä on ilmeisesti katsottu, että vahinkotarkastukset vievät niiltä liikaa resursseja. Asiakkaan ja vakuutusyhtiöiden kannalta on kätevää, että se joka korjaa, tekee myös vahinkolaskelman, sanoo Alanko.

Alanko on tehnyt 15 vuoden ajan automaalauksia ja autopeltitöitä, aluksi sivutoimisena. Yrittäjäksi hän ryhtyi neljä vuotta sitten avatessaan Ristiinaan Alangon Autokorityön.

