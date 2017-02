Savolainen testasi Vaakuna-rallia varten

Pertunmaalainen Jarkko Savolainen lähtee vuoden tauon jälkeen jälleen mukaan Mikkelissä tänään ja huomenna ajettavaan SM-Vaakuna-ralliin, joka on kauden toinen osakilpailu. Yllättäen lähtöluettelosta löytyy myös Ari Vihavainen – Jani Vainikka -pari ja vieläpä tutulla WRC Mitsubishillä.

– Auton ostanut Jari Tuuri tuputti sitä ajettavakseni ja lopulta suostuin lähtemään mukaan kisaan, Vihavainen kertoi.

– Ihan hupireissulle isolla H:lla lähdetään, hän tuumasi.

Myös Mäntyharjun Moottorikerhon Tuuri itse lähtee kisailemaan Mikkeliin, ajokkina hänellä siellä on N-ryhmäläinen Mitsubishi.

Jarkko Savolainen ja hänen kartturinsa Timo Kurppa ottivat Joutsjärven suunnalla ajetun viime lauantain testin varsinkin nuotituksen kanssa tarkasti, olihan takana kuitenkin vuoden tauko.

– Ihan hyvin toimii auto, joitain pieniä muutoksia tein, mutta pääosin kaikki on kunnossa, kuljettaja kertoi.

