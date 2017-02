E-aineistojen käyttö kasvussa

Lumme-kirjastojen asiakkailla on tällä hetkellä käytössään 841 sähköistä eli e-kirjaa.

Niitä lainattiin viime vuonna 90 kertaa, kun vuonna 2015 lainamäärä oli 50.

Vieläkin enemmän kasvoi e-lehtien käyttö, joka kaksinkertaistui vuosina 2015-2016.

Joko älypuhelimeen tai omalle tietokoneelle ladattavat e-kirjat palvelevat lukijoita erityisesti niillä seuduilla, joissa internet-yhteydet ovat heikkoja.

– Mökillä kun ei aina ole yhteyksiä, niin voisi ladata kirjan omalle koneelle, keksi Liisa Lakanen.

Hän osallistui e-aineistojen opetustuokioon kirjastolla yhdessä Kirsi Nikkisen kanssa. Molemmat olivat ensikertalaisia sähköisten aineistojen äärellä.

He olivat yhtä mieltä siitä, että kirjojen paperinen ”käyttöliittymä” on vailla vertaa, mutta haja-asutusalueelta ei aina pääse kirjastolle lukemista hakemaan.

Kaisa Partanen kertoi koulutustilaisuudessa myös ePress-palvelusta, missä pääsee lukemaan kotimaisia sanomalehtiä, sekä eMagz-palvelusta, mihin on koottu aikakausi- ja ammattilehtiä. Molempiin pääsee kirjaston asiakaspäätteillä.

