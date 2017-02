Asemalle haetaan vauhtia opinnäytteellä

Mäntyharjulaisille tarjotaan tilaisuutta vaikuttaa rautatieaseman tulevaan käyttöön.

Eilen tiistaina avautui kunnan kotisivuilla kaikille avoin verkkokysely, jossa kerätään tietoa sekä aseman merkityksestä ihmisille sekä siitä, millaisia palveluja asemalle toivottaisiin tulevaisuudessa.

Kyselyyn voi vastata kolmen viikon ajan. Se on osa mäntyharjulaisen Titta Kyllösen opinnäytetyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle.

Palvelu- ja matkailuliiketoiminnan tutkintoa suorittava Kyllönen toivoo löytävänsä asemalle uutta elämää käyttäen niin sanottuja osallistavia menetelmiä. Verkkokyselyn lisäksi asukkaiden osallisuus tulee esiin vapaamuotoisissa työpajoissa, joita järjestetään kevään mittaan kolme.

Vuonna 1889 valmistunut Mäntyharjun rautatieasema ansaitsee Titta Kyllösen mielestä uuden elämän monesta syystä.

– Se on upea rakennus, jolla on mielenkiintoinen historia ja monille paljon tunnearvoa. Toivottavasti saamme käsiimme myös vanhoja valokuvia ja muistoja rakennuksesta.

Lue lisää torstain 23. helmikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä