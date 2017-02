Loppukiri ehdokasasettelussa

Kuntavaaliehdokkaita asettavilla puolueilla ja valitsijayhdistyksillä on jäljellä alle viikko aikaa värvätä ehdokkaita. Nimilistat on jätettävä ensi tiistaina puoleen päivään mennessä kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Sote- ja maakuntauudistus siirtää ensi vaalikaudella ison osan kuntien perustehtävistä maakunnille. Silti työtä kunnissa riittää.

Pitäjänuutiset kysyi puolueilta ja ryhmiltä, millaisin teemoin ja ajatuksin vaaleihin sekä kesäkuussa alkavaan valtuustokauteen käydään. Mäntyharjun osalta vastaukset löytyvät torstain paperilehdestä. Pertunmaan kaikilta valitsijaryhmiltä emme ole vielä saaneet vastauksia.

Tulevaisuuden kuntaa ja sen roolia pohtinut parlamentaarinen työryhmä julkaisi vastikään väliraporttinsa. Väliraportissa arvioidaan tulevaisuuden kunnan menestystä määrittävä kyky uudistua ja uudistaa toimintaa.

Jos kunnan uudistumiskyky on suuri, kunta on aktiivinen toimija, jolle toimintaympäristössä tapahtuvat laajat muutokset näyttäytyvät mahdollisuutena uudistaa kun­nan roolia, tehtäviä ja toimintatapoja.

Jos taas uudistumiskyky on pieni, kunta on passiivinen ja käpertyy sisäänpäin. Se ei osallista toimintansa kehittämiseen kuntayhteisön muita tai ulkopuolisia toimijoita, arvioidaan väliraportissa.

Kuntien rooli poikkeaa tulevaisuudessa nykyisestä mallista. Joustava ja ketterä voittaa hitaan ja kankean. Toiminnan keskiössä ovat monenlaiset kumppanuudet, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus eri toimijoiden, kuten järjestöjen, elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan ja kuntalaisten kanssa.

Tässä työssä auttamaan vaaleissa valitaan luottamushenkilöitä. Vielä ehtii ehdokkaaksi!