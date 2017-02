Pertunmaalle muuttaa noin 20 syyrialaista

Pertunmaalle saapuu kuukauden – kahden sisällä parikymmentä Syyrian pakolaista, jotka kuuluvat Suomeen saapuviin kiintiöpakolaisiin.

Viime viikolla järjestetyssä tiedotustilaisuudessa pertunmaalaiset saivat tiiviin tietopaketin asian tiimoilta. Kehityspäällikkö Irja Sokka Etelä-Savon Ely-keskuksesta kertoi pakolaisten kiintiövalintaprosessista, Syyrian olosuhteista sekä pakolaisuuteen liittyvistä syistä vähälukuiselle, mutta kiinnostuneelle yleisölle kunnan valtuustosalissa.

– Syyrian kriisi on tämän hetken vakavin humanitaarinen katastrofi ja turvallisuusselkkaus, jossa konfliktin aikana on siviilejä kuollut jo yli 100 000 henkeä, kertoi Sokka.

– Suomi on sitoutunut ottamaan kiintiöpakolaisia vastaan vuonna 2017 yhteensä 750 henkeä, johon ryhmään nyt Pertunmaalle saapuvat 20 syyrialaista pakolaista kuuluvat, kertoi Sokka.

– Etelä-Savossa kuntapaikkoja on Mikkelissä, Hirvensalmella, Juvalla, Pieksämäellä, Savonlinnassa, Heinävedellä ja Pertunmaalla yhteensä 295 ja uusia tarvittaisiin edelleen lisää.

Kunnat, jotka ovat tehneet sopimuksen Ely-keskuksen kanssa pakolaisten vastaanottamisesta voivat saada valtiolta korvausta järjestelyistä koituviin kustannuksiin.

Pakolaisten sijoittamisen kautta maaseutupaikkakunnille on ollut vaikea saada pysyvästi sinne jääviä uusia asukkaita. Pertunmaalla on tällä hetkellä edellisestä 30 hengen afgaanipakolaisten ryhmästä jäljellä yksi perhe.

– Koulutus ja pakolaisten tarvitsemat palvelut pitäisi pystyä järjestämään sijoituspaikkakunnalla, totesi Etelä-Savon maahanmuuttotyön palveluesimies Pia Koivisto.

Lue lisää torstain 23. helmikuuta Pitäjänuutisista tai näköislehdestä