Reissupolku ei vastusta, vaan vaalii ja puolustaa

Reissupolun puheenjohtajana minun velvollisuudekseni tuli oikaista hoivakodin paikkaan liittyvää kirjoittelua, koska varsinkin sosiaalisessa mediassa keskustelu on suuntautunut pois itse asiasta – urheilualueen puolustamisesta. Yhdistyksenä esitimme Mäntyharjun rakennustarkastajalle, että hän ei hyväksyisi poikkeamislupaa rakentaa Hoivatilat Oyj:n (Attendo) suunnittelemaa hoivakotia Kisalan läheisyyteen urheilurakentamiseen kaavoitetulle alueelle (YU). Poikkeamislupa kuitenkin myönnettiin 10.2.2017.

Tässä asiassa ei ole kysymys hoivakodin vastustamisesta, vaan urheilualueen säilyttämisestä suunniteltuun tarkoitukseen ja tulevaisuuden toiminnan kehittämiseen. Sama hoivakodin rakennuspaikkaan liittyvä prosessi on kesken Tanhualantiellä, joka saamani tiedon mukaan on parempi paikka niin Hoivatilat Oyj:n kuin kunnan virkamiestenkin mielestä.

Miksi siis etsittiin uusi paikka? Hoivatilojen aikataulu on saamani tiedon mukaan määräävä tekijä asiassa ja lähes kymmenestä Attendolle esitetystä rakennuspaikasta Kisalan läheisyydessä oleva paikka oli ainut, joka oli mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla ja jonka Attendo hyväksyi hoivakodin paikaksi.

Poikkeamisluvan myöntämisen tarvitaan erityiset syyt (MRL 171§), joita Reissupolun mielestä tässä tapauksessa ei ole olemassa. Todelliset syyt poikkeamisluvalle ovat kiire ja rakennuttajalle kelpaava paikka. Mielestäni on täysin vastuutonta, että näillä perusteilla myönnetään poikkeamislupa rakentamiselle. Päätökseen on tietenkin kirjattu muutama ”erityinen syy”, jotka on ollut siihen pakko kirjata. Niissä ei kuitenkaan ole yhtään nykyisen asemakaavan mukaista rakentamista tukevaa syytä.

Olen saanut kannustavaa palautetta asian esille ottamisesta niin kuntalaisilta kuin luottamushenkilöiltä kaikista poliittisista ryhmistä. Toivon, että keskustelu hoivakodin paikasta pysyy jatkossa asiallisena ja liittyy urheilualueen puolustamiseen ja kehittämiseen.

On myös väärin, että pörssiyhtiön kiireen varjolla päätetään myöntää poikkeamislupia kuulematta alueen todellisia käyttäjiä oikean kuulemismenettelyn mukaisesti. Nyt pyydettiin ”lausunnot” liikuntajärjestöiltä, jotka kirjattiin poikkeamislupapäätöksessä ”kommenteiksi”. Näitä kommentteja ei otettu päätöksessä huomioon lainkaan tai ei ymmärretty niiden tarkoitusta. Lain mukaan näin voi tehdä, mutta se ei ole lain hengen mukaista.

Virkamiesten tulisi mielestäni osata toimia lain hengen mukaisesti. Asioista tiedottamisen ja kuntalaisten kuulemisen osalta on virkamiesväellä runsaasti opiskeltavaa ja kehittämistä luontevan ja luottamuksellisen yhteistyön saavuttamiseksi.

Kaikesta hälystä huolimatta Mäntyharju on hyvä paikka elää ja harrastaa. Toivotan samalla kaikille hyvää kunnallisvaalikevättä. Muistakaa kysyä omalta ehdokkaaltanne mitä mieltä hän on hoivakodin rakennuspaikasta ja urheilurakentamiselle kaavoitetun alueen vaalimisesta.

Markku Sohlman

Puheenjohtaja

Mäntyharjun Reissupolku

Valtakunnallisen Suomen Ladun ulkoiluolosuhteiden verkoston jäsen