”Leikkaukset on nyt tehty”

Suomen Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo hallituksen tekemien leikkausten olevan nyt taakse jäänyttä aikaa. Jatkossa pitää keskittyä vauhdittamaan alkanutta orastavaa talouskasvua.

– Tässä on säästetty vähän sieltä sun täältä ja neljän miljardin euron säästölistat alkavat olla kasassa. Pienituloisilla ei ole enää tinkimisvaraa ja kotimainen kysyntä kärsii heti lisäleikkauksista. Hallituksen puoliväliriihessä pitää kuitenkin edelleen etsiä keinoja talouteen ja työllisyyteen, niin että hyvää kehitystä vauhditettaisiin, tuumasi Kaikkonen maanantaina vierailtuaan Mäntyharjulla paikallisten keskustalaisten vaalikampanjaa vauhdittamassa.

Kaikkonen on pettynyt niin sanotun Suomen mallin kaatumiseen. Siinähän vientiteollisuuden piti määritellä palkkataso muillekin aloille, mutta nyt hanke näyttää tulleen tiensä päähän. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton ja ammattiyhdistysliikkeen viikonvaihteessa puhjenneet erimielisyydet huolestuttavat tuusulalaista.

– Kilpailukykysopimus saatiin aikaan viime vuonna ja se on ollut vaikuttamassa talouden kasvuun. Työmarkkinarauha on tärkeä asia. Lakkokierteellä harvemmin yhteiskunta paljon eteen päin menee.

