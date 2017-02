Vielä parempi Mäntyharju

Kunnan sisäinen arviointi, talouden suunnittelu ja seuranta kuuluvat kunnanhallituksen ja talousjohdon tehtäviin. Luottamushenkilöillä pitää olla ajantasaista ja luotettavaa tietoa päätösten teon perustaksi. Nyt sitä ei ole ollut koko valtuustokaudella. Tällä kokemuksella en voi luottaa kunnan taloushallinnon osaamiseen.

Tarkastuslautakunta on huomauttanut asiasta arviointikertomuksissa joka vuosi vuoden 2013 jälkeen. Tilanteen korjaamiseksi valtuusto on ollut välinpitämätön. Haluaako valtuusto edes tietää? Valtuuston kokouksessa 3.10.2016 valtuutetuille viranhaltijat vakuuttivat ”Ennuste vuoden 2016 tulokseksi näyttää 274 770 euroa alijäämää”. Samassa kokouksessa esitin perustellusti yli miljoonan euron tulevaa ylijäämää.

Toimintatuottojen osalta esitin 9.12.2015 vuoden 2016 talousarvion ylittyvän yli miljoonalla eurolla. Nyt sekin tiedetään, toimintatuotot ovat 1 274 458 euroa talousarviota suuremmat. Marraskuussa 2015 kävin kunnantalolla korjaamassa valtuutetuille esitellyn valtionosuuslaskelman virheen. Verotulot ylittyivät odotetusti ja samoin valtionosuus.

Minun laskelmani eivät ole olleet ennusteita tai arvailuja. Lokakuun valtuuston kokouksessa Keskustan, Kokoomuksen ja Sitoutumattomien nokkamiehet vakuuttivat kilvan luottavansa viranhaltijoiden perusteettomaan ennusteeseen.

Nyt me kaikki tiedämme kunnan 2016 tuloslaskelman. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa 2016 suunnitelman mukaisten poistojen lisäksi voidaan tehdä poistoja ja arvonalennuksia 1 271 933 euroa ja silti tilikauden ylijäämäksi jää 378 169. Vuoden tulos on yhteensä 1,65 miljonaa euroa positiivinen. Hyvä! Minulla ei ole mitään ylijäämää vastaan, mutta suunnitelmallinen taloudenhoito turvaa vielä paremman tulevaisuuden mäntyharjulaisille.

Mitä me olisimme voineet tehdä paremmin? Valtuusto varasi talousarviossa muun muassa työllisyyden hoitoon, lapsiperheitten tukemiseen ja kotiin tuotettavien palvelujen toteuttamiseen nyt käytettyä enemmän rahaa. Suunnitelmallisella ja tarkoituksenmukaisella työllä parannetaan kuntalaisten hyvinvointia ja kuntataloutta.

On muutoksen aika.

Timo Kuoksa

puheenjohtaja

Sosialidemokraattinen

valtuustoryhmä